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Три фермерских хозяйства Приангарья стали призерами всероссийской выставки

Три фермерских хозяйства стали призерами всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020», сообщил губернатор Иркутской области в Instagram.

– Серебро в номинации «Лучший начинающий фермер» получил Сергей Кнышов из Усольского района. Также второго места удостоен аграрий из Аларского района – Максим Дамбинов в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма». Бронза среди «Лучших сельскохозяйственных потребительских кооперативов» у фермерского хозяйства «Татьяна» из Заларинского района, – отметил глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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