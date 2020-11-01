Очередной рекорд в России – 18665 заразившихся коронавирусом за сутки

В Росси зафиксирован очередной рекорд по числу заболевших с начала пандемии. По данным на 1 ноября, за последние сутки зарегистрировано 18 665 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Накануне зарегистрированы 18 140 случаев заражения. Общее число заразившихся достигло 1 636 781.

Умерли за последние сутки 245 пациентов. Общее число скончавшихся достигло 28 235.

Напомним, что пик заболеваемости в России эксперты ожидают 8-10 ноябре, по их прогнозам в это время количество новых случаев составит 20-23 тыс. Аналитики Сбербанка прогнозируют пик заражения коронавирусом в России 8-12 ноября, на пике число новых случаев может достигнуть 23 тыс. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Роспотребнадзор также ожидает пик в начале ноября. По мнению ведомства, на пике число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс.