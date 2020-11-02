Пациенты больницы Ангарска, где лечат от коронавируса, пожаловались на перебои в системе подачи кислорода

Пациенты Ангарской городской больницы №1 Иркутской области, где лечат от коронавируса, пожаловались на перебои в системе подачи кислорода, сообщают «Вести-Иркутск».

В частности, речь о Наталье Кузнецовой, которая лежала в реанимационном отделении медучреждения.

«Я лежу в реанимации. Городская больница, сан.городок, здесь лежат много наших работников. Большая просьба — помогите, пожалуйста, кислородом. Постоянные перебои. Мучаемся. Кто активный, – звоните, пожалуйста, так не должно быть», – цитирует издание сообщение Натальи, которое было опубликовано в Интернете.

Также она рассказывала родственникам о том, что медики периодически отключали людей от кислородной поддержки. Пациенты, которым не давали дышать, кричали. В настоящее время 45-летней Натальи Кузнецовой нет в живых. По словам ее отца, женщину перевели в реанимацию только тогда, когда освободилось место, до этого она лежала в обычной палате. На момент перевода в реанимацию поражение легких составляло 80%. Эта ситуация, а также отсутствие подачи кислорода, по мнению мужчины, привели к смерти пациентки.

По факту случившегося родственники Натальи Кузнецовой намерены обратиться в прокуратуру и Следственный комитет.

По информации «Вести-Иркутск», главный врач Ангарской городской больницы № 1 Ирина Демко заявила, что проблем с кислородом в медучреждении нет.

При этом, другие люди, которые лежат в медучреждении, жалуются на те же проблемы, которые озвучивала Наталья.