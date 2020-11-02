В первом полугодии телефонные мошенники украли из банков 4 млрд рублей

Звонки участились во время карантина, сообщают «Ведомости».

По данным ЦБ, в первом полугодии банками было зафиксировано более 360 000 несанкционированных операций со средствами граждан, совершенных без их согласия, на общую сумму примерно 4 млрд руб.

Количество заблокированных по инициативе Банка России телефонных номеров мошенников за первое полугодие 2020 г. превысило 9700 – это в 4 раза больше того же периода прошлого года. 80% злоумышленников звонили людям якобы от лица различных финансовых организаций, при этом использовались технологии подмены телефонных номеров. Эти цифры приведены в первом «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» Банка России.

Такие обзоры, сформированные на основе данных банков, регулятор будет выпускать ежеквартально для помощи банковским специалистам по информбезопасности. «Банк России сейчас меняет критерии и методы оценки киберустойчивости финансовых организаций, форматы проверок и формы отчетности. Это нужно нам для получения более полной и объективной картины того, насколько рынок может противостоять киберугрозам. Раскрытие ежеквартальной статистики и аналитики – одна из составляющих этого процесса», – поясняет Вадим Уваров, директор департамента информационной безопасности Банка России.