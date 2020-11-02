С 2021 года в России начинают действовать новые правила противопожарной безопасности

Они будут действовать до конца 2026 года, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Новые правила содержат множество изменений и дополнений в сравнении с действующими Правилами противопожарного режима в РФ.

Правила вводят требования пожарной безопасности, которые регламентируют порядок поведения людей, а также порядок организации, производства и эксплуатации зданий, сооружений, помещений предприятий и иных объектов защиты для поддержания пожарной безопасности. Сравнительный анализ представлен в прикрепленном документе.