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С 2021 года в России начинают действовать новые правила противопожарной безопасности

Они будут действовать до конца 2026 года, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Новые правила содержат множество изменений и дополнений в сравнении с действующими Правилами противопожарного режима в РФ. 

Правила вводят требования пожарной безопасности, которые регламентируют порядок поведения людей, а также порядок организации, производства и эксплуатации зданий, сооружений, помещений предприятий и иных объектов защиты для поддержания пожарной безопасности. Сравнительный анализ представлен в прикрепленном документе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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