Власти Германии ввели карантин из-за коронавируса

Правительство Германии ввело жесткие карантинные меры из-за неблагоприятной эпидситуации, вызванной коронавирусом, сообщает РБК.

Со 2 ноября в стране перестали работать рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, ограничивается работа магазинов. Кроме того, в общественных местах гражданам Германии запрещено собираться компаниями более десяти человек, устраивать вечеринки.

Такие меры введены для того, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. Карантин продлится до конца осени.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с COVID-19 ограничительные меры ввели и другие страны. В Испании в настоящее время действует комендантский час. Также гражданам страны запрещено собираться группами более 6 человек.

В Великобритании введен повторный локдаун – с 5 ноября до 2 декабря там будет действовать режим самоизоляции. Людям можно выходить из дома, только если необходимо ехать на работу, учебу или идти в магазин. Бары и рестораны смогут обслуживать клиентов только навынос. Магазины (кроме продуктовых), парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, места отдыха и развлечений приостановят работу.

В России не планируется вводить общенациональный локдаун на фоне роста заболеваемости COVID-19. Это заявил президент РФ Владимир Путин.