Какие законы вступят в силу в ноябре

С 1 ноября оформить электронное извещение о ДТП смогут все россияне, сообщает РБК.

Оба участника должны быть зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО».

С 1 ноября маркировка шин станет обязательной. До 1 марта 2021 года производители и продавцы должны будут промаркировать нереализованные остатки, введенные в оборот до 1 ноября.

С 1 ноября торговые агрегаторы, у которых годовой объем выручки превышает 40 млн руб., обязаны будут принимать платежи по карте «Мир».