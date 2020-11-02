Жительница Усолья-Сибирского прошла в финал музыкального конкурса «Ты супер!» на НТВ

18-летняя жительница города Усолья-Сибирского Иркутской области Юлия Ушакова прошла в финал музыкального конкурса «Ты супер!», который транслируется на телеканале НТВ. Выпуск программы опубликован на официальном сайте телеканала.

Девушка исполнила песню Poker face американской певицы Lady Gaga. Для конкурса был подготовлен номер, в котором участвовала подтанцовка.

Выступление усольчанки понравилось всем участникам жюри, которые единогласно проголосовали за выход участницы в финал.

«Ты супер!» – это российский музыкальный проект телеканала НТВ, в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Участниками проекта являются воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных и опекунских семей в возрасте от 7 до 18 лет. Во время выступления их оценивают четыре члена жюри, которые голосуют за прохождение претендента в следующий тур нажатием кнопки.

Усольчанка Юлия Ушакова занимается вокалом более 11 лет. Сейчас она занимается с усольским педагогом Александром Каверзиным.

В 2018 году в она уже участвовала в международном фестивале «Парящий Феникс» и стала его призером.

Юлия воспитывается в приемной семье. Девочку удочерили, когда ей было 6 лет. С рождения она жила в доме малютки.