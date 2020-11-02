В Бурятии за сутки умерло рекордное количество человек с коронавирусом

Всего умер от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией 191 человек, девять за прошедшие сутки.

По информации Роспотребнадзора по Бурятии, на 2 ноября зарегистрировано 236 новых случаев заражения, всего – 12 039 с начала эпидемии COVID-19. 65% (7 787) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Из 236 новых случаев COVID-19: 183 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19, - отметили в республиканском оперштабе.

Амбулаторное лечение проходят 1 611 пациентов с COVID-19, наблюдается 9125 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 8 055 (+57) человек. Дополнительно снято с наблюдения 93 пациента.

В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2428 коек, занято – 2182, свободно – 246 коек. Занятость коечного фонда составляет 89,9%.