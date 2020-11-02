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Организаторы акции по развозу обедов медикам в Иркутске сообщили о нехватке водителей

Организаторы акции «Поможем врачам вместе» в соцсети Facebook сообщили о нехватке водителей в Иркутске.

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В сообщении отмечается, что ежедневно продукты развозят 20-30 автомобилистов Иркутска. Однако чтобы закрыть потребность города, нужно удвоить это количество.

Возить обеды врачам необходимо в будние дни и субботу. Желающих присоединиться к акции организаторы просят обращаться к Вадиму Костенко по номеру 89025604131.

Акция «Поможем врачам вместе» стартовала 10 октября. Ее участник помогают доставлять медиков до пациентов, а также возят врачам обеды. К проекту присоединились жители Приангарья и Красноярского края. Всего – более 250 волонтеров.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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