Организаторы акции по развозу обедов медикам в Иркутске сообщили о нехватке водителей

Организаторы акции «Поможем врачам вместе» в соцсети Facebook сообщили о нехватке водителей в Иркутске.

В сообщении отмечается, что ежедневно продукты развозят 20-30 автомобилистов Иркутска. Однако чтобы закрыть потребность города, нужно удвоить это количество.

Возить обеды врачам необходимо в будние дни и субботу. Желающих присоединиться к акции организаторы просят обращаться к Вадиму Костенко по номеру 89025604131.

Акция «Поможем врачам вместе» стартовала 10 октября. Ее участник помогают доставлять медиков до пациентов, а также возят врачам обеды. К проекту присоединились жители Приангарья и Красноярского края. Всего – более 250 волонтеров.