Две бизнес-леди ради строительства центра с аквапарком обманули жителей Приангарья на 110 млн рублей

Две бизнес-вумен, мечтающие построить развлекательный центр с аквапарком, боулингом и рестораном в городе Бирюсинске Тайшетского района Иркутской области, обманули жителей Приангарья на 110 миллионов рублей, сообщает региональная полиция.

По информации правоохранителей, стачала женщины строили центр на средства, взятые в кредит в банке.

«Когда деньги закончились, они начали склонять местных жителей к заключению кредитных договоров, убеждая в том, что долги и проценты они выплатят самостоятельно. Для того чтобы получить одобрение кредитора организаторы аферы фальсифицировали различные документы, в том числе сведения о заработной плате и месте работы заемщиков и поручителей», – отмечается в сообщении.

В действительности люди, которые занимали деньги, не были трудоустроены и не имели постоянных источников дохода. Злоумышленницы получали от введенных в заблуждение граждан от 400 тысяч до миллиона рублей.

Кроме этого, одна из бизнес-леди предоставила в банк поддельные документы на недвижимость и автомобили, после чего получила кредит в 17 миллионов рублей, которые не вернула.

Женщины осуждены по статье «Мошенничество» УК РФ. Им дали 5 и 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года каждой.