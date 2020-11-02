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В Приангарье выявлено более 25 тысяч заболевших коронавирусом

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По данным оперативного штаба, на 2 ноября в Иркутской области подтверждены 239 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии выявлено 25 028 заболевших.

За последние сутки умерло 4 человека с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 570 человек: от COVID-19 450 человек, от иных заболеваний, не связанных с вирусом, 120 человек.

За последние сутки выздоровели 14 человек, за весь период эпидемии – 19 764. Количество госпитализированных за сутки увеличилось на 157 до 4 064 человек.

Иркутская область находится на 10-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии. Уровень новых заражений в регионе повысился до уровня 1,0%, это намного ниже, чем на пике первой волны, когда в конце июня-июля этот показатель составлял 2,5-3,0% в сутки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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