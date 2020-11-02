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Алексей Коровин возглавит АТБ после согласования с Банком России

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)​ направит кандидатуру Алексея Коровина в Банк России для согласования на пост председателя правления банка. Сергей Аврамов покидает банк. Временное исполнение обязанностей председателя правления АТБ возложено на Михаила Малахова, являющегося заместителем председателя правления банка.​ Такие решения принял Совет директоров АТБ 30 октября. 

А.Коровин входит в Совет директоров АТБ в качестве независимого директора с 30 сентября 2020 года. Он имеет более чем двадцатилетний опыт работы в банковском секторе, занимал руководящие должности в крупных кредитных организациях, в том числе в разное время являлся председателем Правления ОТП Банка, членом Правления и руководителем блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка. В последние несколько лет Алексей Коровин развивал собственный проект в сфере информационных технологий и корпоративного обучения.​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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