Алексей Коровин возглавит АТБ после согласования с Банком России

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) направит кандидатуру Алексея Коровина в Банк России для согласования на пост председателя правления банка. Сергей Аврамов покидает банк. Временное исполнение обязанностей председателя правления АТБ возложено на Михаила Малахова, являющегося заместителем председателя правления банка. Такие решения принял Совет директоров АТБ 30 октября.
А.Коровин входит в Совет директоров АТБ в качестве независимого директора с 30 сентября 2020 года. Он имеет более чем двадцатилетний опыт работы в банковском секторе, занимал руководящие должности в крупных кредитных организациях, в том числе в разное время являлся председателем Правления ОТП Банка, членом Правления и руководителем блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка. В последние несколько лет Алексей Коровин развивал собственный проект в сфере информационных технологий и корпоративного обучения.