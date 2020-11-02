Альфа-Банк вновь получил наивысший рейтинг среди российских частных банков по оценке АКРА

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Альфа-Банка на уровне «AA+(RU)», прогноз «Стабильный», а также кредитные рейтинги его облигаций. «Присвоенный рейтинг является наивысшим среди российских частных банков и лишь на одну ступень ниже государственного рейтинга России. Это еще одно подтверждение нашей надежности, высокого качества кредитной экспертизы и эффективной работы Альфа-Банка даже в коронакризисный год», — отмечает заместитель председателя правления, главный финансовый директор Алексей Чухлов.

Высокий кредитный рейтинг Альфа-Банка обусловлен его сильным бизнес-профилем, уверенными показателями достаточности капитала, адекватной позицией по фондированию и ликвидности. АКРА отмечает стабильное качество кредитного портфеля банка в первой половине 2020 года. Это связано, в том числе, с преобладанием среди заемщиков крупнейших российских компаний с высоким кредитным качеством. Задолженность, отнесенная к стадии 3 по МСФО 9, составляет лишь 4,3% (включая долю NPL90+ в размере не более 2%). В первой половине 2020 года Альфа-Банк реклассифицировал часть портфеля в стадию 2 в связи с ухудшением макроэкономической ситуации. Однако, по мнению Агентства, в дальнейшем портфель Альфа-Банка сохранит стабильное кредитное качество.

В числе ключевых факторов рейтинговой оценки АКРА отмечает высокие показатели капитализации Альфа-Банка по стандартам МСФО и РСБУ: величина показателя достаточности капитала Tier-1 составляла 17,56% на 30.06.2020, значение регуляторного норматива H1.2 составило 13,14% на 01.09.2020 г. Кроме того, Банк сохраняет сильные возможности по внутренней генерации капитала.

Дополнительную поддержку рейтингу оказывает системная значимость Альфа-Банка. Кроме того, на оценку позитивно влияют высокое качество корпоративного управления и успешная стратегия банка.