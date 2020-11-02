Банк «Приморье» обновил пакеты лояльности для зарплатных карт

Банк «Приморье» представляет обновленные пакеты лояльности по дебетовым картам для зарплатных клиентов. Для держателей карт добавилась возможность подключить новую категорию с
— Супермаркеты и бакалейные магазины — одна из самых популярных категорий, в которой наши клиенты расплачиваются картами. Мы постоянно анализируем потребности наших клиентов, прислушиваемся к их пожеланиям и вводим новые продукты. В настоящее время наибольшей популярностью у розничных клиентов пользуются наши дебетовые карты «
Теперь клиенты, получающие зарплату на карты Банка «Приморье», могут выбрать следующие пакеты лояльности:
- Пакет лояльности № 1:
Cash-backна СТО; АЗС; общепит; бары; кино; театры; боулинги; аттракционы; цирки; океанариумы; услуги отдыха (до 6% в зависимости от категории зарплатного клиента*);
- Пакет лояльности № 2:
Cash-backна Бакалейные магазины, супермаркеты (возврат в размере 2% от суммы покупок, также предусмотрена дополнительная опция** — начисление 2% годовых на остаток по карточному счету).
Отметим, что организации и предприятия, заключившие договоры на зарплатный проект с Банком «Приморье», могут выбрать карты Visa Gold и Мир Маэстро Привилегия Плюс. Карты выпускаются в срок от одного рабочего дня. В рамках пакетов лояльности предусмотрены дополнительные привилегии и бонусы, в том числе выдача наличных в банкоматах чужих банков без комиссии (ежемесячное количество зависит от пакета лояльности). Кроме того, по картам Банка «Приморье» можно бесплатно отправлять деньги клиентам других банков по Системе быстрых платежей. Переводы осуществляются по номеру телефона, в режиме 24/7, через мобильное приложение Банка «Приморье».
Клиентам, оформившим зарплатный проект, устанавливается специальное бесплатное программное обеспечение, а также для них доступно оперативное открытие зарплатных счетов и предоставление информации по счетам. Зачисление зарплаты проходит в течение двух часов, при этом предусмотрен расширенный банковский день — до 21 часа. С каждой организацией, работающей по зарплатному проекту, взаимодействует персональный менеджер, который оперативно решает все возникающие вопросы.
Для заключения договора на зарплатный проект можно обратиться в Департамент корпоративного бизнеса по тел.:
** Начисление процентов на остаток доступно для клиентов с пакетом лояльности «Престиж».