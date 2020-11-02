Банк «Приморье» обновил пакеты лояльности для зарплатных карт

Банк «Приморье» представляет обновленные пакеты лояльности по дебетовым картам для зарплатных клиентов. Для держателей карт добавилась возможность подключить новую категорию с cash-back 2% на супермаркеты и бакалейные магазины, а также возможность получения процентов на остаток по карточному счету. Подключить обновленные пакеты клиенты смогут как к действующим картам, так и при выпуске новых зарплатных карт.

— Супермаркеты и бакалейные магазины — одна из самых популярных категорий, в которой наши клиенты расплачиваются картами. Мы постоянно анализируем потребности наших клиентов, прислушиваемся к их пожеланиям и вводим новые продукты. В настоящее время наибольшей популярностью у розничных клиентов пользуются наши дебетовые карты « Cash-back на продукты» и « Cash-back на всё». В этой связи мы решили предложить зарплатным клиентам возможность выбора одной из самых популярных категорий для подключения к зарплатным картам, — комментирует заместитель Председателя Правления — директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина.

Теперь клиенты, получающие зарплату на карты Банка «Приморье», могут выбрать следующие пакеты лояльности:

Пакет лояльности № 1: Cash-back на СТО; АЗС; общепит; бары; кино; театры; боулинги; аттракционы; цирки; океанариумы; услуги отдыха (до 6% в зависимости от категории зарплатного клиента*);

на СТО; АЗС; общепит; бары; кино; театры; боулинги; аттракционы; цирки; океанариумы; услуги отдыха (до 6% в зависимости от категории зарплатного клиента*); Пакет лояльности № 2: Cash-back на Бакалейные магазины, супермаркеты (возврат в размере 2% от суммы покупок, также предусмотрена дополнительная опция** — начисление 2% годовых на остаток по карточному счету).

Отметим, что организации и предприятия, заключившие договоры на зарплатный проект с Банком «Приморье», могут выбрать карты Visa Gold и Мир Маэстро Привилегия Плюс. Карты выпускаются в срок от одного рабочего дня. В рамках пакетов лояльности предусмотрены дополнительные привилегии и бонусы, в том числе выдача наличных в банкоматах чужих банков без комиссии (ежемесячное количество зависит от пакета лояльности). Кроме того, по картам Банка «Приморье» можно бесплатно отправлять деньги клиентам других банков по Системе быстрых платежей. Переводы осуществляются по номеру телефона, в режиме 24/7, через мобильное приложение Банка «Приморье».

Клиентам, оформившим зарплатный проект, устанавливается специальное бесплатное программное обеспечение, а также для них доступно оперативное открытие зарплатных счетов и предоставление информации по счетам. Зачисление зарплаты проходит в течение двух часов, при этом предусмотрен расширенный банковский день — до 21 часа. С каждой организацией, работающей по зарплатному проекту, взаимодействует персональный менеджер, который оперативно решает все возникающие вопросы.

Для заключения договора на зарплатный проект можно обратиться в Департамент корпоративного бизнеса по тел.: +7 (423) 222-56-83 , либо в ближайший офис Банка «Приморье». Подробная информация о зарплатном проекте Банка «Приморье» представлена на сайте.

* Cash-back на СТО; АЗС; общепит; бары; кино; театры; боулинги; аттракционы; цирки; океанариумы; услуги отдыха составляет 5% для пакета лояльности «Классик», 6% для пакета лояльности «Престиж», пакеты лояльности зависят от размеров поступления зарплаты на счет клиента. Уточнить информацию о пакете лояльности можно у менеджеров Банка «Приморье».

** Начисление процентов на остаток доступно для клиентов с пакетом лояльности «Престиж».