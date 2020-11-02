Примсоцбанк предлагает бизнесу новые пакеты расчётно-кассового обслуживания

Примсоцбанк позаботился о том, чтобы рассчётно-кассовое обслуживание для юридических лиц (как резидентов, так и нерезидентов РФ) и индивидуальных предпринимателей стало удобным и выгодным. С 1 ноября здесь ввели новые тарифы на пакеты РКО.



Отметим, такой формат предусматривает экономию расходов и получение дополнительных финансовых выгод от банковского обслуживания. Полнофункциональный или облегченный интернет-банк, нужное количество бесплатных платежных поручений, объемы пересчета денег - выбирайте только то, что нужно вашему бизнесу именно сейчас.



В банке представлено четыре тарифа на РКО:



Тариф «Старт» (подходит для старта бизнеса) включает в себя бесплатное открытие расчетного счета, подключение услуги «СМС - сервис» (уведомления в системе IBankМикро), зачисления средств на счет клиента и отсутствие абонентской платы за IBankМикро. Обработка одного платежного поручения в месяц бесплатная, свыше – 119 руб. за платежное поручение). Абонентская плата за обслуживание – 1 рубль в месяц, пересчет и выдача наличных согласно стандартному тарифу.



Тариф «Лайт» (для начинающего бизнеса) включает в себя в себя бесплатное открытие расчетного счета, подключение услуги «СМС - сервис» (уведомления в системе IBank), зачисления средств на счет клиента и отсутствие абонентской платы за IBank. Обработка десяти платежных поручений бесплатная, свыше одного – 75 рублей за платежное поручение). Пересчет наличных до 30 тысяч рублей бесплатно (свыше 1% от суммы, минимум 150 руб. за одну операцию). Выдача наличных по стандартному тарифу. Абонентская плата за обслуживание 1000 рублей в месяц.



Тариф «Бизнес» (для развивающегося бизнеса) включает в себя в себя бесплатное открытие расчетного счета, подключение услуги «СМС - сервис» (уведомления в системе IBank), зачисления средств на счет клиента и отсутствие абонентской платы за IBank. Обработка 30 платежных поручений в месяц – бесплатная (свыше – 40 рублей за платежное поручение). Пересчет наличных – бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц (свыше 0.5% от суммы, минимум 150 рублей за одну операцию). Выдача наличных - 1% от суммы до 100 тыс. руб, далее - по тарифам банка.



Тариф «ВИП» (для крупного бизнеса) включает в себя бесплатное открытие расчетного счета, подключение услуги «СМС - сервис» (уведомления в системе IBank), зачисления средств на счет клиента и отсутствие абонентской платы за IBank. Пересчет наличных до 500 тысяч рублей бесплатно (свыше 0,4% от суммы, минимум 150 рублей за одну операцию). Выдача наличных бесплатная до 300 тысяч рублей, далее - по тарифам банка. Обработка платежных поручений до 100 штук в месяц бесплатно, свыше – 35 рублей за платежное поручение. Абонентская плата за обслуживание 6000 рублей в месяц.



Ознакомиться подробнее с тарифами Примсоцбанка на РКО вы можете на сайте банка в разделе Тарифный справочник.



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 70 точек присутствия в 43 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.

