ПСБ организовал финансирование импортных контрактов для ГК Марвел

ПСБ и ГК Марвел заключили договор агентского импортного факторинга, в рамках которого банк по поручению компании-импортера исполняет платежи в адрес зарубежных контрагентов. Первые операции были проведены банком в валюте контракта на общую сумму 700 млн в рублевом эквиваленте.

Используя агентский договор при импортных операциях, компания получает доступ к дополнительному источнику пополнения оборотных средств без залога, преференции и бонусы от поставщиков за более раннюю или своевременную оплату товара. Также по условиям договора ГК Марвел может исполнить свои обязательства перед банком в комфортные сроки в рублях по факту реализации импортной продукции на внутреннем рынке.

Кроме того, за счет прямого участия ПСБ в схеме расчетов импортер не несет дополнительных расходов на конверсионные операции и валютный контроль, тем самым снижая транзакционные издержки на проведение расчетов по импортным операциям.

Руководитель международного бизнеса ПСБ Алексей Тюпанов сказал: «Мы отмечаем повышенный интерес импортеров к продуктам по обслуживанию кредиторской задолженности. Привлечение ПСБ в качестве агента для финансирования международных контрактов позволит ГК Марвел повысить эффективность управления финансами, в том числе за счет оптимизации и перераспределения собственного капитала. Высвободившиеся средства клиент может направить на реализацию текущих и перспективных проектов».