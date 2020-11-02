Россельхозбанк запустил новую цифровую систему для сделок на финансовых рынках

Россельхозбанк разработал и ввел в эксплуатацию новую торговую систему «РСХБ-Дилинг 2.0» предназначенную для заключения сделок на финансовых рынках. Основное отличие платформы – мультифункциональность и высокое быстродействие на уровне межбанковских систем, что позволяет снизить риски, возникающие за счет волатильности рынка. В планах РСХБ подключение к системе нескольких тысяч клиентов уже в 2021 году.

Торговая система представляет собой комплексную многофункциональную платформу для совершения конверсионных сделок, операций с широкой линейкой производных финансовых инструментов (в том числе для целей хеджирования рисков клиентов), операций с драгоценными металлами, сделок с инструментами денежного рынка. При этом торговая система остается гибкой и может развиваться в зависимости от новых потребностей клиентов.

Разработка РСХБ предлагает клиентам круглосуточный доступ к онлайн котировкам 14 основных валют и более 160 кросс-курсов. Торговая система максимально освобождает пользователя от необходимости постоянно следить за рынком. Они могут воспользоваться несколькими видами ордеров-заявок на заключение сделки по желаемому курсу, как только курс будет достигнут на рынке, ордер исполнится автоматически. Для страхования валютных рисков система предлагает целый ряд инструментов: форвардов, опционов, свопов и их комбинаций.

«Обслуживание участников ВЭД за последние годы практически полностью перешло в цифровую сферу. Для клиентов все больше важны высокая скорость совершения операций, бесперебойность работы сервиса, полноценный и удобный интерфейс. Торговая система Россельхозбанка отвечает этим задачам: цены, которые получают наши клиенты при использовании системы сопоставимы с ценами при межбанковских операциях. А высокое быстродействие критично в условиях высокой волатильности рынка и резких колебаний валютных курсов. Использование системы РСХБ снижает эти риски: пользователь видит актуальные цены по всем финансовым продуктам. Фактически, формируется полноценная картина валютного рынка. В дальнейшем «РСХБ-Дилинг 2.0» охватит и другие рынки», - рассказал Первый заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Лёвин.

Для клиентов максимально упрощен процесс оформления сделок: бумажный обмен подтверждениями заменен электронными документами, а все расчеты автоматизированы. Зачисление валюты на расчетный счет клиента в банке происходит сразу, что дает клиентам возможность оперативно реагировать на любые изменения на валютном рынке, не расходуя время и средства на заведение и вывод средств с торгового счета. В системе предусмотрен Post-trade сервис, который позволяет выгружать отчеты по сделкам и заявкам, в том числе во внешние корпоративные системы учета.

Уникальность системы «РСХБ-Дилинг 2.0» в том, что клиенты могут совершать сделки без наличия денежных средств на счете либо вовсе без открытия счета. Банк бесплатно направит валюту в любой банк, где у клиента открыт расчетный счет.

Подключение к торговой системе занимает не более одного дня, при этом доступ можно получить без посещения офиса банка – все документы принимаются дистанционно. Система интегрирована с банк-клиентом, за счет чего пользователи получают возможность совершения всех банковских операций централизованно через «единое окно» входа.