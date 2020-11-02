В 30 населённых пунктах на БАМе вдвое выросла скорость мобильного интернета

Жители 30 населённых пунктов, расположенных вдоль Байкало-Амурской магистрали на территории Иркутской области, получили возможность пользоваться удвоенными скоростями мобильного интернета. Об этом сообщили в региональном министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта.

С начала 2020 года более половины базовых станций сети LTE (4G) в Тайшетском, Братском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Нижнеилимском районах были модернизированы оператором МТС – российской компанией по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов. Это позволило в два раза повысить среднюю скорость мобильного интернета даже в периоды повышенной нагрузки.

В результате увеличения емкости сети LTE жители городов и поселков в этих районах при помощи мобильного интернета и смартфона смогут комфортно получать знания на дистанционном обучении, в том числе на дополнительных образовательных занятиях, удаленно работать, пользоваться такими сервисами, как телемедицина, госуслуги. На стабильно высоких скоростях можно будет смотреть видео в HD-качестве, играть в онлайн-игры, обмениваться фотографиями в соцсетях или общаться с близкими по скайпу.

– Для нас очень важно, чтобы быстрый мобильный доступ был у всех жителей Иркутской области, независимо от того, где человек живет. Мы видим востребованность высокоскоростного интернета у жителей отдаленных районов, намерены и дальше развивать сеть в регионе. До конца года планируем ещё точечно, там, где это особенно необходимо, расширить канал связи в Ангарске, Шелехове, Братске, Усть-Илимске и Иркутске, – сообщил директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.