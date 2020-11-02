На 17% меньше налогов собрали налогоплательщики Иркутской области

Налогоплательщики Иркутской области за девять месяцев 2020 года уплатили почти 278 млрд рублей налогов и сборов, что на 57 млрд рублей или на 17% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 160 млрд рублей или 58%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 107 млрд рублей или около 39%, в том числе в доходы местных бюджетов – 18 млрд рублей.

В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено акцизов 10 млрд рублей или почти 4 процента. Кроме того, поступило почти 87 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что на 8% выше уровня аналогичного периода 2019 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации – 64 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 15 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 7 млрд рублей.

Объем платежей в федеральный бюджет в январе - сентябре 2020 года на 49 млрд рублей или почти на 24% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. В структуре доходов федерального бюджета 54% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – более 86 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет на 44 млрд рублей или на 34% ниже уровня поступлений за 9 месяцев 2019 года. Данное уменьшение обусловлено, главным образом, снижением коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 38% доходов федерального бюджета (или 62 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС уменьшились почти на 3 млрд рублей или на 4%, что обусловлено снижением платежей (почти на 5 млрд рублей). Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков снизились на 2 млрд рублей или 9 процентов.