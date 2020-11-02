«Ковидное» такси решили создать в Бурятии

В Бурятии решили организовать специальную службу такси, которой смогут воспользоваться больные коронавирусом, лечащиеся на дому, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

- Мы создаем сейчас отдельную службу - «ковидное» такси. Когда больному, например, надо получить КТ или приехать для амбулаторной диагностики. Скорые машины на это не задействуешь, потому что здесь не нужна медпомощь, здесь нужна транспортная услуга, просто довезти человека. В общественный транспорт он же не сядет. Для этого мы и создаем «ковидное» такси. Будут специальные машины, внутри будет изоляция, машины будут обрабатываться после каждой перевозки, - рассказал Алексей Цыденов.



Стоимость услуги для многодетных семей и пенсионеров будет установлена по цене общественного транспорта. Водителям такси будут платить гарантированную заработную плату, а также компенсировать расходы на топливо.