Сбербанк отмечает в Иркутской области рост популярности онлайн-платежей за услуги детских садов и школ

В регионах присутствия Байкальского банка Сбербанка растет популярность сервиса онлайн-оплат. Эксперты Банка проанализировали данные по платежам населения за образовательные услуги дошкольных и школьных учреждений, совершенных через мобильное приложение Сбербанк-Онлайн, его веб-версию и сервис «Автоплатеж». Так, за 9 месяцев 2020 года, жители Иркутской области, республики Бурятия, Забайкальского края, республики Саха (Якутия) оплатили 1,2 млн. счетов на общую сумму 4,38 млрд. рублей, из них - 1,9 млрд. рублей внесли жители Иркутской области.

С начала года с помощью дистанционных сервисов Сбербанка жители Иркутской области произвели 683 тысячи платежей за обучение детей в школах и детских садах, из них 571 тыс. переводов были проведены через мобильное приложение Сбербанк-Онлайн, на общую сумму более 1,6 млрд рублей. С помощью сервиса «Автоплатеж» жители иркутского региона перевели за указанные услуги 59,6 млн. рублей. Данный сервис позволяет в один «клик» оплатить счет без посещения офиса банка или образовательного учреждения. Родители могут контролировать ежемесячные списания с помощью мобильного приложения, при этом информация о любых операциях приходит на мобильный телефон. Клиенты СБЕРа могут подключить данную услугу бесплатно в своем личном кабинете в веб-версии Сбербанк-Онлайн, его мобильном приложении, в офисе банка или с помощью устройства самообслуживания.

Виктор Орлов, директор направления «Безналичные решения» Байкальского банка Сбербанка:

«Безналичные и дистанционные платежи сегодня это не только удобно и быстро, но еще и безопасно. В ситуации, когда пандемия нарастает, они минимизируют необходимость для наших клиентов посещать места скопления людей, принимать и передавать наличные банкноты, для профилактики заболеваемости это крайне важно. А самое главное - онлайн-платежи экономят время. В случае с дистанционными платежами за образовательные услуги, родители экономят время для того, чтобы посвятить его своим детям. В этом и есть смысл современных технологий. Радует, что иркутяне все чаще отдают предпочтение сервисам Сбербанка, с каждым годом мы видим положительную динамику. Объем онлайн-платежей 2020 года уже практически равен объемам дистанционных оплат 2019 года и это при том, что дошкольные учреждения Иркутской области, в связи с пандемией, с марта были вынуждены приостановить полноценную работу».