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В Красноярском крае вводят ограничения с 3 ноября из-за коронавируса

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес ряд изменений в указ о мерах против распространения коронавируса, сообщается на сайте правительства региона.  В частности, с завтрашнего дня в кафе и ресторанах будет запрещено проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. В торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к интернету через Wi-Fi. 

Ограничения, которые вводят в регионе с 3 ноября:

  • в кафе и ресторанах будет запрещено проводить семейные торжества;
  • расстояние между столами в заведениях общепита должно быть не менее 1,5 м (либо должны быть установлены перегородки);
  • в торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к Wi-Fi;
  • дети до 14 лет не будут допущены в ТЦ без родителей;
  • все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей;
  • краевые и муниципальные объекты спорта временно приостановят оказание услуг;
  • работа спортивных секций и профессиональная спортивная подготовка на федеральных, краевых, муниципальных и частных объектах будет продолжена при соблюдении эпидемиологических требований Роспотребнадзора;
  • жители должны будут носить маски не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках, и в лифтах.

По данным на утро 2 ноября, в регионе выявлено 296 новых случаев заражения COVID-19, всего с начала эпидемии - 26 741.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Красноярском крае вводят ограничения с 3 ноября из-за коронавируса
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