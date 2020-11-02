В Красноярском крае вводят ограничения с 3 ноября из-за коронавируса

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес ряд изменений в указ о мерах против распространения коронавируса, сообщается на сайте правительства региона. В частности, с завтрашнего дня в кафе и ресторанах будет запрещено проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. В торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к интернету через Wi-Fi.

Ограничения, которые вводят в регионе с 3 ноября:

в кафе и ресторанах будет запрещено проводить семейные торжества;

расстояние между столами в заведениях общепита должно быть не менее 1,5 м (либо должны быть установлены перегородки);

в торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к Wi-Fi;

дети до 14 лет не будут допущены в ТЦ без родителей;

все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей;

краевые и муниципальные объекты спорта временно приостановят оказание услуг;

работа спортивных секций и профессиональная спортивная подготовка на федеральных, краевых, муниципальных и частных объектах будет продолжена при соблюдении эпидемиологических требований Роспотребнадзора;

жители должны будут носить маски не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках, и в лифтах.

По данным на утро 2 ноября, в регионе выявлено 296 новых случаев заражения COVID-19, всего с начала эпидемии - 26 741.