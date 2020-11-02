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Пик коронавируса в Москве может быть зафиксирован в середине декабря

Пик распространения коронавируса COVID-19 в Москве может быть зафиксирован в середине декабря, сообщил проректор по перспективным проектам СПбПУ руководитель Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков. В феврале пандемия пойдет на спад, сообщил он в интервью газете «Известия».

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Утверждения господина Боровкова не совпадают с ранее сделанными прогнозами,  Напомним, что пик заболеваемости в России эксперты ожидают 8-10 ноябре, по их прогнозам в это время количество новых случаев составит 20-23 тыс. Аналитики Сбербанка прогнозируют пик заражения коронавирусом в России 8-12 ноября, на пике число новых случаев может достигнуть 23 тыс. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Роспотребнадзор также ожидает пик в начале ноября. По мнению ведомства, на пике  число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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