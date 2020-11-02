Курс евро поднялся до шестилетнего максимума

Валюта достигла значения в 93,80 рублей и обновила максимум с 2014 года, сообщают «Ведомости».

Курс доллара в ходе торгов превысил 80 руб. впервые с 30 марта, следует из данных биржи. На открытии торгов 2 ноября он достиг максимального значения 80,31 руб.

Ослабление рубля вновь произошло после некоторого укрепления в конце октября. Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова ранее пояснила, что наблюдаемая волатильность во многом обусловлена геополитическими факторами, в том числе — предстоящими выборами в США, которые пройдут 3 ноября. К концу года, по прогнозам аналитиков, отечественная валюта укрепится. Ожидается, что курс доллара снизится до 70-75 руб.