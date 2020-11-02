За сутки 11 жителей Приангарья стали жертвами аферистов

Около 3 миллионов рублей похитили мошенники со счетов доверчивых жителей Приангарья, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В четырех случаях жертвами аферистов являлись пенсионеры, перечислившие мошенникам 2,3 миллионов рублей. Так, 63-летняя пенсионерка из Братска пострадала от действий лжесотрудника банка, уверившего ее в том, неизвестные лица пытаются снять с его счета денежные средства и оформить кредит. Для «отмены» операции потребовались данные банковской карты, в том числе трехзначный код с обратной стороны и пароли, поступившие в смс сообщении. Передав всю информацию звонившему, потерпевшая лишилась 1 миллиона 780 тысяч рублей.

В настоящее время телефон неизвестного недоступен. Похожая ситуация была у 58-летней пенсионерки города Тулуна. Обманным путем похитили мошенники у нее 264 тысячи рублей. Подобным образом 53-летняя пенсионерка из Бирюсинка Тайшетского района потеряла 54 тысячи рублей.

У 64-летнего пенсионера из Усть-Илимска мошенники похитили 210 тысяч рублей.

Оперативниками установлено, заявителю в течение получаса после размещения на сайте купли-продажи «Авито» объявления о сдаче в аренду квартиры, позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что готов внести предоплату за квартиру. Для этого ему требовалось знать номер карты и коды, пришедшие в смс сообщениях. После чего с его счета списались денежные средства, телефон неизвестного недоступен.

В совокупности более 450 тысяч рублей похитили аферисты у 46-летних жительниц из Саянска и Киренска, а также 39-летней жительницы Тулуна. Лжебанкиры требовали назвать номера банковских карт, коды, пришедшие в смс сообщениях в связи с тем, что неизвестные пытались оформить кредит на имя заявителя. Данные банковских карт раскрывали заявители при сообщении лжебанкиров о снижении процентной ставки по кредитам.

У 28-летнего иркутянина мошенники похитили 10 тысяч рублей. Как установили правоохранители, в социальной сети потерпевшему со взломанной страницы знакомого мошенник отправил письмо с просьбой помочь занять денежные средства. После чего, заявитель незамедлительно, решив оказать содействие в сложной ситуации человеку, перечислил злоумышленнику деньги. В настоящее время страница в социальной сети заблокирована.