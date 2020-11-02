Объем сделок со складской недвижимостью в регионах России в два раза превысил прошлогодний показатель

Согласно данным международной консалтинговой компании Knight Frank, совокупный объем сделок в стране составил 1 765 тыс. кв. м, что на 5% больше показателя 2019 года (1 674 тыс. кв. м).

Согласно исследованию, сохраняется тенденция смещения спроса на качественные складские объекты в регионах.

За девять месяцев общий объем сделок в России превысил 541 тыс. кв. м, что в два раза больше аналогичного показателя 2019 года (267 тыс. кв. м). При этом до конца года ожидается рекордный уровень спроса – 800 тыс. кв. м, что станет максимальным показателем за все время наблюдения за рынком складской недвижимости в регионах России и в 1,4 раза превысит значение прошлого года. Лидером в структуре распределения сделок по профилю арендаторов и покупателей стал сегмент розничной торговли – 72% от общего объема, что на 52 п.п. больше итогового показателя 2019 года (20%).

По итогам III квартала 2020 года общий объем сделок в России составил 1 765 тыс. кв. м – на 5% больше прошлогоднего значения. Так, на Московский регион пришлось 985 тыс. кв. м арендованных и купленных складских площадей. Совокупный объем сделок в остальных регионах страны превысил 541 тыс. кв. м. Также стоит отметить, что с 2015 года их доля выросла на 12 п.п. и по итогам девяти месяцев текущего года составила 31% от общего объема спроса в России.

Наибольший объем заключенных сделок в I-III кварталах 2020 года в регионах России приходится на Новосибирск – 26% от общего объема спроса, что в абсолютном выражении составляет 139 тыс. кв. м. Крупнейшей сделкой в Новосибирске стала аренда продуктовым ритейлером «Ярче» 49 тыс. кв. м в логопарке «ПЛТ Толмачево». Второе место в распределении регионального спроса занял Краснодар, на него пришлось 16% от общего потребленного объема в других регионах страны. На третьем месте расположились Красноярск и Челябинск – по 12% от совокупного поглощения.