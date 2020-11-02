Новому ФОКу на улице Баумана в Иркутске дали название «Старт»

– Всего рассмотрели более 150 вариантов названий физкультурно-оздоровительного комплекса, – рассказал начальник управления Дмитрий Абрамович.

На базе нового физкультурно-оздоровительного комплекса будет работать отделение по баскетболу одной из муниципальных спортивных школ. В нем смогут заниматься около двухсот детей.

На первом этаже спортивного объекта расположен игровой зал, на втором этаже – зал индивидуальной силовой подготовки с тренажерами. Строительные работы полностью завершены, заканчивается выполнение отделочных и монтажных работ, ведется подготовка к установке технологического оборудования. Кроме этого, благоустраивают прилегающую территорию, готовят площадку для установки тренажеров.