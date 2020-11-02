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Константин Зайцев взял на контроль ситуацию в ангарской больнице, где были проблемы с кислородом

В одном из телевизионных сюжетов сообщалось, что там произошел трагический случай, который мог случится из-за проблем с подачей кислорода тяжелой пациентке, сообщают в областной администрации.  

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– По предварительной информации, женщина находилась на концентраторе кислородном достаточной ёмкости. По заявлению главного врача, никаких ограничений и аварийных ситуаций на тот момент в госпитале не было. Назначена служебная проверка, – сообщила заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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