Константин Зайцев взял на контроль ситуацию в ангарской больнице, где были проблемы с кислородом

В одном из телевизионных сюжетов сообщалось, что там произошел трагический случай, который мог случится из-за проблем с подачей кислорода тяжелой пациентке, сообщают в областной администрации.

– По предварительной информации, женщина находилась на концентраторе кислородном достаточной ёмкости. По заявлению главного врача, никаких ограничений и аварийных ситуаций на тот момент в госпитале не было. Назначена служебная проверка, – сообщила заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова.