ТС «Слата» исполняется 18 лет. Какие мероприятия и подарки ждут покупателей?

Первый супермаркет «Слата» появился в Иркутске 2002 году по адресу Безбокова, 6. Спустя 18 лет в ТС «Слата» входит 81 супермаркет, которые расположены в Иркутске, Шелехове, Ангарске, Братске и Саянске. Супермаркеты «Слата» посещают более 100 000 покупателей в день.

Вячеслав Заяц, председатель совета директоров ГК «Слата».

Фото: Андрей Фёдоров.

«Мы обновляемся, взрослеем, заявляем о себе. Мы теперь как совершеннолетний ребенок, который подходит к родителям и говорит: «Мама, папа, я – взрослый», предлагаем новый формат супермаркета, стараемся слышать и слушать нашего покупателя, отталкиваться от его предпочтений. 18-летие сети выпало на непростой для всех год, но мы стараемся сделать покупки в наших магазинах безопасными, приятными и интересными. В ноябре в дополнение к уже всеми любимой акции «Витаминные друзья» мы запускаем розыгрыши, online-игры и акцию добрых дел», – поделился собственник ТС «Слата», председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц.

Со 2 ноября «Слата» запускает online-квест. Это невероятное приключение, в котором участникам предложено решить серию интересных задач и выполнить определенные действия.

Принять участие в online-квесте очень просто: необходимо скачать и установить приложение «Моя Слата», перейти на специальную страницу квеста и выполнить 18 заданий. Всех, кто дойдет до финала, ждет розыгрыш призов от Слаты: мобильный телефон Apple iPhone 11 Pro, игровая приставка PlayStation 4 Pro, Беспроводные наушники Apple AirPods Pro. Период проведения акции со 2 по 22 ноября 2020 г. Начать можно в любой день акции, главное – успеть выполнить все 18 заданий.

Ежегодно в ноябре – в честь дня рождения – сеть проводит розыгрыш. В этом году, совершая покупки с 9 ноября по 20 декабря в «Слате», можно будет стать обладателем автомобиля или бытовой техники: смартфона, телевизора, ноутбука, холодильника, стиральной машины, робота-пылесоса и др. Важно, заполнить чек от 300 рублей и скинуть в ящик в магазине, розыгрыш состоится в прямом эфире радио МСМ и на страниц«Слата» в Instagram .

Также, помимо игр и розыгрышей, «Слата» запускает в ноябре благотворительную акцию «Ёлка добра», чтобы помочь детям-воспитанникам детских домов поверить в чудеса, и осуществить их новогодние мечты. С 19 ноября по 20 декабря 2020 г. в 50 супермаркетах «Слата» будут установлены новогодние елки, украшенные открытками с пожеланиями Деду Морозу более чем от 1000 ребятишек из детских домов Иркутской области. Любой желающий сможет присоединиться к проекту и стать персональным новогодним волшебником для ребенка, который очень этого ждет. Для этого необходимо будет взять с елки любую понравившуюся открытку, купить подарок и передать его в «Слату». Акция пройдет при поддержке Иркутского областного отделения Российского детского фонда. Все подробности по акциям можно узнать на сайте www.slata.ru.