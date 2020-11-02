Власти Приангарья планируют предоставлять больше машин для помощи медикам

Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев опроверг заявления некоторых СМИ и телеграм-каналов о том, что региональный минздрав не рекомендует врачам сотрудничать с волонтерами и передвигаться на их автотранспорте.

– Я прошу не заниматься в этой сложной ситуации политической деятельностью. Мы будем работать со всеми волонтерами. Каждая машина на счету, каждый отработанный вызов – это чья-то спасенная жизнь, это помощь людям, которые в ней нуждаются. Чем больше мы сплотимся в борьбе с эпидемией, тем больше сделаем для победы над коронавирусом, – подчеркнул первый вице Губернатор – Председатель Правительства региона на заседании оперштаба.

Ранее эти сообщения СМИ опроверг губернатор региона Игорь Кобзев.

Константин Зайцев также заявил, что власти региона сейчас рассматривают возможность предоставления большего количества машин для помощи медикам, так и вопрос компенсации горюче-смазочных материалов для волонтеров – владельцев машин. В тоже время Правительство Иркутской области предоставило 53 служебных автомобиля для обеспечения работы врачей.