В Приангарье введен запрет на проведение спортивных мероприятий регионального уровня

Со 2 ноября в Иркутской области из-за COVID-19 запрещено проводить школьные, городские и областные спортивные соревнования. Такие изменения внесены в Указ Губернатора Иркутской области "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Ограничение не касается межрегиональных, всероссийских и международных турниров, так как их проведение регламентируется Министерством спорта Российской Федерации. Но эти спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, на них смогут присутствовать только спортсмены, тренеры, медики и обслуживающий персонал.