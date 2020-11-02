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Со 2 ноября изменен режим работы общепита в Иркутской области

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Со 2 ноября для учреждений общественного питания изменено время начала работы. Теперь они могут открываться не с семи, а с шести утра. Такие изменения внесены в Указ Губернатора Иркутской области "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

В региональном правительстве пояснили, что это важно для людей, работающих по сменам. Запрет введён для столовых, кафе, закусочных, баров и ресторанов, которые находятся в организациях транспорта - вокзалах и аэропортах, а также вдоль федеральных, региональных и межмуниципальных дорог. Они имеют право работать круглосуточно, но после 23:00 им нельзя проводить банкеты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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