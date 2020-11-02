Отделения долечивания для больных коронавирусом могут появиться в Приангарье

На сегодняшний день в Приангарье развернуто 4 813 коек для больных коронавирусом, такие данные привели на заседании оперштаба. Также на заседании обсудили необходимость создания отделений долечивания, которые можно развернуть на базе санаторно-курортных учреждений. В них планируется проводить дальнейшую реабилитацию тяжелых пациентов.

За минувшую неделю в регионе дополнительно создано 30 мест, оснащённых кислородом, и 18 реанимационных коек в ОГАУЗ Медсанчасть ИАПО. В учреждении проведен монтаж кислородной системы на первом этаже в корпусе по улице Новаторов, на неделе планируется завершить монтаж системы в еще в одном здании.

Полностью под прием больных коронавирусной инфекцией переведена ОГАУЗ Братская городская больница №5, развернуты 30 коек в ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница».

Открыт дополнительный корпус ОГАУЗ Санаторий «Юбилейный» и корпус в ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр». Развернуто 30 коек в ОГБУЗ «Иркутская городская больница №5», 64 койки и шесть реанимационных коек действуют на базе факультетских клиник.

– Помимо этого, ведется работа над формированием дополнительного коечного фонда в ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница» и в Ивано-Материнской детской клинической больнице. Прорабатывается открытие 100 коек с 12 реанимационными на базе ОГБУЗ Иркутская городская клиническая больница №3. На прошлой неделе поступили в область 100 кислородных концентраторов, и еще пять придут сегодня. Все они заняты, идет лечение пациентов, – пояснила временно замещающая должность министра здравоохранения Елена Голенецкая.

Константин Зайцев также поручил министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области совместно с областным минздравом проверить сегодня готовность инфекционного отделения Шелехоской районной больницы.