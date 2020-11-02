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В Приангарье ещё пять больниц начали работать в режиме ковидного госпиталя

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В Иркутской области в режиме инфекционного госпиталя начали работать ещё пять больниц. Такие изменения внесены в Указ Губернатора Иркутской области "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Лечение заражённых коронавирусом теперь будут вести в Нукутской и Катангской районных больницах, Иркутской городской больнице №5, областной психиатрической больнице №1 и Ангарском перинатальном центре. Их специалисты прошли обучение, в учреждениях созданы койки для людей, заражённых коронавирусом.

По данным оперативного штаба, на 2 ноября в Иркутской области подтверждены 239 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии выявлено 25 028 заболевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Бурятии заработала система СМС-оповещения о результатах анализа на COVID-19
В Приангарье ещё пять больниц начали работать в режиме ковидного госпиталя
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