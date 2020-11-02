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В Бурятии заработала система СМС-оповещения о результатах анализа на COVID-19

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Теперь жителям Бурятии не нужно обращаться на call-центры поликлиник и «горячую линию» Минздрава, чтобы узнать результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию. Информация о результате анализа будет приходить в СМС-сообщении на номер, указанный при обследовании.

По решению оперштаба разработан механизм информирования жителей республики о результатах обследования на COVID-19. Единая база данных о жителях республики, проходящих обследование на коронавирус, сформирована в аппаратно-программном комплексе «Безопасный город». Клинико-диагностические лаборатории передают из нее информацию мобильному оператору.

- Система СМС-оповещения заработала с воскресенья. Уже в первый день ушло 167 сообщений абонентам МТС. Подключились компании Теле2 и Мегафон, - сообщил Валерий Андронов, председатель Комитета информационных технологий и документальной связи Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Бурятии заработала система СМС-оповещения о результатах анализа на COVID-19
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