Пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ вырос несмотря на пандемию

В 2,5 раза за три последних года увеличился пассажиропоток в аэропорту «Байкал» в Бурятии. Если в 2017 году он составлял 230 тысяч человек, то в 2019 порядка 480 тыcяч. Об этом сообщил Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ГТРК «Бурятия».

- Это произошло благодаря тому, что у нас появились возможности в составе ДФО отменить НДС на внутренние авиаперелеты с соответственным снижением цены билета. Также появилось субсидирование межрегиональных перелетов, которое идет не только в рамках ДФО, но все равно приоритет по количеству субсидированных направлений отдается дальневосточным регионам. У нас субсидированные направления на сегодня летают в Хабаровск, Красноярск Новосибирск, Якутск, Иркутск, - подчеркнул Алексей Цыденов.

В целом, по словам Алексея Цыденова, в Бурятии после вхождения в состав ДФО отмечается развитие авиационного сообщения. На увеличение объема пассажирских авиаперевозок также повлияло появления в регионе нового авиаперевозчика – компании «Победа».

- Авиасообщение продолжает расти и развиваться, мы по июлю и августу, несмотря на коронавирус, не то, что не «упали», в отдельные дни вообще побили рекорды аэропорта по пассажиропотоку, - подчеркнул глава региона.