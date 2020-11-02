Представители каждой четвертой страны мира примут участие в AI Journey 2020

Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey, которая пройдёт в онлайн-формате 3–5 декабря 2020 года, уже побила прошлогодний рекорд по числу зарубежных участников. Если тогда в конференции участвовало 105 иностранных гостей из 34 стран, то в этом году уже подтвердились 400 человек из 58 стран.

К участникам из Китая, США, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, ОАЭ, Ирландии, Италии, стран Балтии и Скандинавии, Франции и других государств, представленных и на AI Journey 2019, добавились представители Индии, Португалии, Греции, Перу, Кении, Ганы и ряда других стран. Всего на сайте конференции на данный момент зарегистрировалось 5315 человек.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В этот непростой год наша конференция уже значительно перекрыла рекорд AI Journey 2019 по числу заявок от зарубежных участников. На данный момент в мероприятии планируют участвовать специалисты из каждой четвёртой страны мира. Мы ожидаем большое количество коллег из Индии: в прошлом году эксперты из этой страны не участвовали, а сейчас по числу регистраций она на первом месте среди зарубежных государств. Уверен, что это заметно усилит нашу конференцию: индийские DS&AI-специалисты высоко котируются на международном рынке. До старта события, которое станет одним из крупнейших в мире в сфере DS&AI, остаётся ещё месяц, так что мы рассчитываем на дальнейший рост регистраций и расширение международного представительства».

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про AI и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в оффлайн-формате, привлекла более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли и по количеству участников вошла в топ-5 мировых DS&AI-конференций.

В этом году ожидаются выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов. Своё участие уже подтвердили такие известные эксперты, как Mike Davies, директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Laurens van der Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research, NY Site Head; Jürgen Schmidhuber, директор лаборатории, IDSIA.

В рамках мероприятия пройдут: онлайн-соревнование по технологиям AI, онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы, интересующихся технологиями искусственного интеллекта и анализа данных, и трёхдневная онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.

Победители онлайн-соревнования по технологиям AI разделят призовой фонд в размере 6,8 млн рублей. Главный приз во взрослом зачёте и среди школьников — 1 млн рублей. Награждение авторов лучших решений состоится в рамках конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Регистрация на онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту — AI Journey Contest .

Зарегистрироваться на мероприятия AI Journey на сайте www.ai-journey.ru.