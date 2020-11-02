В Бурятии снизят ставку налога на УСН почти в 6 раз при переходе с ЕНВД

В региональное налоговое законодательство будут внесены изменения для поддержки малого бизнеса в связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

- Правительством Бурятии полгода велась планомерная работа. Мониторинг показал, что с учетом отмены ЕНВД рост налоговой нагрузки для некоторых налогоплательщиков должен был составить от 1,6 до 7,7 раз. Это очень значительно. Для того, чтобы обеспечить плавный, бесшовный переход, не достигать скачка нагрузки на бизнес мы подготовили законопроект. Для тех организаций, которые были только на ЕНВД, и с 1 января переходят на УСН, устанавливаются льготные налоговые ставки налога по УСН: 1% - налог на доходы и 5% - налог на доходы минус расходы. Напомню, сейчас действующие ставки: 6 и 15%. То есть мы снижаем почти в шесть раз, - заявил глава регион Алексей Цыденов.

Всего в Бурятии насчитывается 13 тыс плательщиков по ЕНВД, при этом 68% из них совмещают данный вид налогообложения с другим. По правилам перехода на новый режим, они могут перейти только на второй свой режим налогообложения. Остальные, около 4 тыс предпринимателей, имеют право перейти на патентную систему или на УСН, то есть воспользоваться новой льготой.



Министр экономики Екатерина Кочетова отметила, что в других регионах такой практики нет. Более того, в региональное законодательство планируется внести и другие меры поддержки бизнеса.