Рубль продолжает сдавать позиции

Неделя и новый месяц началась неоднозначно для российского рынка. Внешние площадки сегодня имеют тенденцию к росту на фоне выхода рекордной статистики по PMI в Азии и Европе, однако инвесторы покупают бумаги с оглядкой на новые карантины и предвыборную напряженность, царящую в США. Биржи Азии закрылись в плюсе до 1,5%, индексы ключевых стран ЕС отыгрывает вверх до 2% и более, Америка на открытии растет более чем на 1%, отмечает Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:



– При этом нефть после сильного падения ночью и утром остается в минусе – это следствие роста рисков, связанных с эпидемией и выборами. Ближе к вечеру обвальное снижение до -6% сменилось на более умеренное -1% по марке Brent. Сейчас торги идут на территории около $37,5 за баррель. После открытия американской сессии не исключена возможность перехода к росту выше $38.



Долларовый индекс РТС вечером держится в плюсе, прибавляя десятые доли процента после серьезной просадки днем, когда индикатор уходил вниз до -2,5%. Минимум дня – 1040 пунктов, сейчас торги сместились к 1070 пунктам, к закрытию рынок может отбить еще порядка 10 пунктов сверх данного уровня. День выборов может вызвать на рынках схожую динамику. Не исключаем резких просадок или взлетов рынка по мере поступления информации о победителях гонки в Вашингтоне. Победа Трампа сыграет в пользу РТС, Байдена – нейтрально или негативно.



Индекс Мосбиржи, подгоняемый слабым рублем, сегодня вечером дорожает более чем на 1,5%. Днем мы наблюдали пробитие очередного локального минимума со снижением более чем на 1%. Отметка 2660 не устояла, но затем был отскок, который выровнял котировки, и сейчас индекс Мосбиржи держится уверенно выше 2700 пунктов. Нервная атмосфера на рынках наверняка сохранится до конца вторника, поэтому краткосрочный разгул волатильности исключать нельзя. При этом общий тренд будет в сторону роста и закрепления выше 2750 пунктов.



Не исключаем новые всплески волатильности во вторник, а также до конца текущего дня. В этом случае может быть взята отметка 82 по доллару и 95,5 по евро.

В лидерах роста сегодня Новатэк. Акции компании прибавляют до 6% к концу сессии. Котировки подгоняет новость о перестановках в руководстве Новатэк: из правления ушел Александр Фридман, который занимал свой пост последние 17 лет. Судя по бурной реакции рынка – а Новатэк сегодня в итоге вышел на четвертое место по капитализации – игроки рассчитывают на перемены в политике компании. Технически бумаги имеют шансы подняться выше 1050 рублей, то есть набрать еще порядка 4%. Сценарий может быть реализован до конца этой недели.Рубль продолжает сдавать позиции на фоне волатильной нефти и ухода нерезидентов из риска. Доллар сегодня протестировал отметку 80,95, но позднее отошел к уровню 80,5, сохранив прирост около 1 рубля за всю сессию. Евро немного недотянул до 94,15 за единицу, и сейчас держится в середине диапазона 93,5-94.