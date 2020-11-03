СМИ сообщили о терактах в Вене

Несколько федеральных СМИ сообщили о террористических актах в Вене. Издания сообщают разную информацию о ЧП.

«В Вене у синагоги рядом с площадью Шведенплатц произошла стрельба. По разным данным, погибли от одного до семи человек, ранены не менее 15 человек. МВД считает, что в городе произошел теракт», – пишет «Коммерсантъ».

Местная полиция подтверждает информацию о двух погибших, в числе которых один из нападавших. Как сообщает издание со ссылкой на зарубежные СМИ, в общей сложности было произведено около 50 выстрелов. Известно и о взятии заложников. Правоохранителями в настоящее время эти факты не подтверждены.

По информации РБК, терркты в Вене произошли в шести разных местах – на улицах Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. Первое нападение случилось у синагоги на Зайтенштеттенгассе.

«Полиция Вены подтвердила, что нападавших было несколько. По ее информации, в результате атаки погиб прохожий. Несколько человек, в том числе один полицейский, серьезно ранены», – пишет РБК.