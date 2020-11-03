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Кислородное оборудование проверят во всех больницах Иркутской области

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Министерство здравоохранения региона проверит все кислородное оборудование и приборы жизнеобеспечения намерены, сообщает ТАСС.

«Председатель правительства региона Константин Зайцев поручил Минздраву Иркутской области проверить эксплуатацию кислородного оборудования и приборов жизнеобеспечения в медучреждениях после взрыва кислородной станции в ковидном госпитале Челябинска», – приводит издание слова собеседника из пресс-службы правительства Приангарья.

Напомним, в Челябинске 31 октября произошел пожар и взрыв в кислородной будке рядом с ковидным стационаром. Были повреждены больница, соседние общежития и жилой дом. По данным властей, погибших и пострадавших нет. Причиной инцидента могло стать аварийное состояние оборудования, что привело к короткому замыканию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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