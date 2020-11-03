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Студенты ИрНИТУ будут защищать свои проекты в финале Всероссийского конкурса молодых предпринимателей

В финал прошли также студенческие команды из Абакана, Владивостока, Иркутска, Новосибирска, Омска, Петропавловска-Камчатского и Томска, сообщают в пресс-службе конкурса. 

10 студенческих коллективов – прообразы малых предприятий – представляют следующие вузы: 

  • Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова; 
  • Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского; 
  • Иркутский национальный исследовательский технический университет (2 команды); 
  • Новосибирский государственный университет экономики и управления; 
  • Омский государственный технический университет (ОмГТУ); 
  • Камчатский государственный технический университет; 
  • Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники; 
  • Национальный исследовательский томский политехнический университет (2 команды). 

На защиту проекта каждой команде давалось по 8 минут. За это время нужно было описать идею, доказать ее востребованность, актуальность и окупаемость.  

Среди проектов-лидеров оказалась работа Иркутского национального исследовательского технического университета, направленная на борьбу с процессом разрушения металлов. Команда студентов представила проект по внедрению коррозионностойких композитных трубопроводов для строительства и ремонта тепловых сетей. Трубы из композита не подвержены коррозии, долговечны и легко монтируются, тогда как широко применяемые сегодня стальные трубы подвержены разрушению из-за частого затопления водой и контактов с химическими реагентами.  

Вторая работа представителей Иркутского национального исследовательского технического университетапрошедшая в финал, была из области организации цифровых процессов в ритейле. Студенты представила проект по замене бумажных ценников в супермаркетах на дисплеи. Информация на электронных ценниках будет обновляться с помощью специального программного обеспечения, что сократит нагрузку на персонал магазинов, повысит эффективность работы мерчендайзеров, облегчит выбор покупателям. Кроме, того, на дисплеи можно будет выводить рекламу, а также оперативно менять информацию о действующих акциях и скидках.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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