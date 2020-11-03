Студенты ИрНИТУ будут защищать свои проекты в финале Всероссийского конкурса молодых предпринимателей

В финал прошли также студенческие команды из Абакана, Владивостока, Иркутска, Новосибирска, Омска, Петропавловска-Камчатского и Томска, сообщают в пресс-службе конкурса.

10 студенческих коллективов – прообразы малых предприятий – представляют следующие вузы:

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова ;

Морско й государственн ый университет им. адм. Г.И. Невельского ;

Иркутский национальный исследовательский технический университет (2 команды);

Новосибирский государственный университет экономики и управления ;

Омский государственн ый техническ ий у ниверситет ( ОмГТУ );

Камчатский государственный техническ ий университет ;

Томск ий государственн ый университет систем управления и радиоэлектроники ;

Национальн ый исследовательск ий томск ий политехническ ий университет (2 команды) .

На защиту проекта каждой команде давалось по 8 минут. За это время нужно было описать идею, доказать ее востребованность, актуальность и окупаемость.

Среди проектов-лидеров оказалась работа Иркутского национального исследовательского технического университета, направленная на борьбу с процессом разрушения металлов. Команда студентов представила проект по внедрению коррозионностойких композитных трубопроводов для строительства и ремонта тепловых сетей. Трубы из композита не подвержены коррозии, долговечны и легко монтируются, тогда как широко применяемые сегодня стальные трубы подвержены разрушению из-за частого затопления водой и контактов с химическими реагентами.

Вторая работа представителей Иркутского национального исследовательского технического университета, прошедшая в финал, была из области организации цифровых процессов в ритейле. Студенты представила проект по замене бумажных ценников в супермаркетах на дисплеи. Информация на электронных ценниках будет обновляться с помощью специального программного обеспечения, что сократит нагрузку на персонал магазинов, повысит эффективность работы мерчендайзеров, облегчит выбор покупателям. Кроме, того, на дисплеи можно будет выводить рекламу, а также оперативно менять информацию о действующих акциях и скидках.