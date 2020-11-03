Объем перевозимых по железной дороге грузов в России вырос впервые с начала года

Объем грузов, перевозимых по железной дороге в России, вырос в октябре впервые с начала 2020 года, сообщают «Ведомости».

«Погрузка составила 109,9 миллиона тонн, что на 0,3% превышает показатель за октябрь прошлого года. Грузооборот вырос на 0,4% – до 223,2 миллиарда тонно-километров. С начала года количество грузов, перевозимых по железной дороге, было ниже, чем за аналогичные месяцы 2019 года. В частности, в сентябре снижение погрузки составило 0,7% в годовом исчислении», – отмечает издание.

Наибольший рост в октябре показали перевозки зерна – на 33,3%. Всего было транспортировано 3,2 миллиона тонн. Выросли и поставки строительных материалов на 10,2% до 11,9 миллиона тонн.

Рост поставок зерновых обусловлен хорошим урожаем. Высокий спрос на минерально-строительные материалы в октябре наблюдался со стороны российских предприятий дорожного хозяйства, что и стало причиной увеличения поставок.

Падение объемов поставки либо стагнация наблюдались по таким видам грузов, как лес, химикаты и сода, каменный уголь.