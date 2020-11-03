В Иркутске проверят общественный транспорт на соблюдение масочного режима

Также во время рейдов следят за санитарным состоянием салонов транспортных средств, обращают внимание на частоту дезинфекции. Обработка специальными средствами должна фиксироваться в журналах и проводиться не менее двух раз за рейс, сообщают в мэрии Иркутска.

– На сегодня сотрудники администрации выявили более 700 нарушений, – рассказала исполняющая обязанности начальника отдела организации пассажирских перевозок Екатерина Зарубина.

Напомним, что согласно правилам поведения, обязательным для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности, с 12 октября в Иркутске усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Водитель имеет право не продолжать дальнейшее движение, если кто-то из пассажиров в салоне находится без маски.

Невыполнение правил поведения в общественном пассажирском транспорте является административным правонарушением и влечет за собой административный штраф: для граждан – предупреждение или штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.