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С начала пандемии в Бурятии зарегистрировали более 12 тыс. случаев коронавируса

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 3 ноября зарегистрировано 12 276 (+237) случаев заражения COVID-19. 65% (7 901) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

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Из 237 новых случаев COVID-19: 155 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 463 коек, занято – 2 132, свободно - 331 койка. Занятость коечного фонда составляет 86,6%.

Амбулаторное лечение проходят 1 784 пациента с COVID-19, наблюдается 8 802 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 8 160 (+105) человек. Дополнительно снято с наблюдения 107 пациентов. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 200 (+9) человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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