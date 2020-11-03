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СК возбудил уголовное дело из-за незаконной рубки леса в Слюдянском лесничестве на 51 млн рублей

СУ Следственного комитета России по региону возбудило уголовное дело из-за незаконной рубки леса в Слюдянском лесничестве Иркутской области на 51 миллион рублей, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, летом и осенью 2019 года в районе Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества в орехово-промысловой зоне незаконно вырубили лес.

«В одном из железнодорожных тупиков изъято более 100 кубометров леса, который готовили к вывозу за рубеж. Следователи СК России провели обыски, изъяли технику, с помощью которой незаконно рубили лес», – отмечается в сообщении.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Слюдянский районный суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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