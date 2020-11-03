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Иркутянина оштрафовали за ношение оружия в Прибайкальском нацпарке

58-летнего мужчину в лесу неподалёку от посёлка Листвянка обнаружили сотрудники отдела охраны территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщают в организации.  

Нарушитель заехал на территорию Прибайкальского национального парка на автомобиле. Оставив его на лесной дороге, мужчина прогуливался по окрестностям с огнестрельным оружием. Заметив приближение сотрудников, он спрятал ружьё.

В итоге в отношении иркутянина составили два протокола об административных нарушениях: за нахождение на автомобиле без соответствующего разрешения на особо охраняемой природной территории и за нарушение правил охоты. В совокупности, финансовое наказание для него может составить до 8 000 рублей. Винтовка передана в полицию. Если нарушитель позволит себе подобную повторную «прогулку», то может лишиться лицензии на владение оружием.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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