Не заплативший вовремя за услуги ЖКХ житель Иркутска лишился автомобиля

Судебные приставы передали на реализацию автомобиль жителя Иркутска, который вовремя не заплатил за услуги ЖКХ, сообщается на сайте УФССП по региону.

Установлено, что мужчина накопил долги по налогам в 200 тысяч рублей, и за ЖКХ – 173 тысячи рублей.

«Неплательщику были разъяснены последствия неисполнения им долговых обязательств в добровольном порядке. Однако доводы должностного лица Управления были проигнорированы, в связи с чем, судебным приставом проверено имущественное положение должника. Установлено, что на гражданина зарегистрирован автомобиль марки Skoda Yeti, 2013 года выпуска», – отмечается в сообщении.

Ранее машина не была представлена для составления акта описи и ареста, потому транспорт был объявлен в розыск. После этого его нашли на одной из улиц Иркутска, за рулем авто находилась мама должника. Не желая изъятия автомобиля, гражданка позвонила сыну, который тут же оплатил налоговую задолженность.

При этом долг за ЖКХ оплачен не был, потому автомобиль все же изъяли и продали на торгах в счет погашения задолженности. Разницу от продажи вернут владельцу автомобиля.