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Пандемия стимулирует рынок страхования

В октябре интерес к страховкам от COVID-19 вырос на 60%, сообщают «Ведомости».

Вторая волна пандемии заставила страховщиков забыть о весенних сомнениях в этичности и эффективности для клиента антивирусного полиса и даже изобрести новый продукт. Об этом свидетельствуют данные компаний и страховых агрегаторов.

Страховщики начали запускать отдельные продукты против ковида с конца марта, но некоторые участники рынка обрушились на новый продукт с резкой критикой. Так, гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик в интервью «Ведомостям» называл страховку от ковида безнравственной, объясняя это тем, что по программе ДМС страховщик не всегда может гарантировать оказание услуги. Те, кто все же решился вывести на рынок коронавирусные страховки, по итогам полугодия утверждают, что продукт пользуется спросом, а выплаты осуществляются исправно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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